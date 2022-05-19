الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية



وأشار المتوكل إلى أنه وبالتزامن مع الإفراج عن السفينة فإن ذلك التحالف يحتجز سفينتي بنزين (قيصر، سي ادور)، وذلك بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، حسب المتوكل.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين أنه تم الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية جديدة محملة بـ 29 ألف طن من البنزين والديزل.وقال المحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل إن: "تحالف العدوان" في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، أفرج عن السفينة "كورنيت"، وأوضح عبر حسابه في "تويتر" أن السفينة محملة بـ 20 ألف طن من البنزين و9 آلاف طن من الديزل.