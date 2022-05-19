قطاع غزة: حالة وفاة وإصابة طفيفة بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

نشرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قطاع غزة شهد خلال هذه المدة الزمنية، خمسة حوادث سير، نتج عنها حالة وفاة وإصابة واحدة طفيفة.

كما أدت إلى حدوث أضرار مادية وتلفيات بـ ثلاث مركبات ومكونات الطريق.

وتوفي مساء أمس الأربعاء، الطفل (مؤمن يوسف الهمص) عامان ونصف سكان حي الجنينة برفح، نتيجة صدمه من قبل مركبة من نوع "فلوكس واجن"، قرب مول العرب.



