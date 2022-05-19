شؤون فلسطينية

قطاع غزة: حالة وفاة وإصابة طفيفة بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وإصابة طفيفة بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قطاع غزة شهد خلال هذه المدة الزمنية، خمسة حوادث سير، نتج عنها حالة وفاة وإصابة واحدة طفيفة. 

كما أدت إلى حدوث أضرار مادية وتلفيات بـ ثلاث مركبات ومكونات الطريق.

وتوفي مساء أمس الأربعاء، الطفل (مؤمن يوسف الهمص) عامان ونصف سكان حي الجنينة برفح، نتيجة صدمه من قبل مركبة من نوع "فلوكس واجن"، قرب مول العرب.

ووفق إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، فقد تم حجز السائق (ع. ب) 33 عامًا سكان مخيم البريج وسط القطاع، وفتح تحقيق في الحادث؛ ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

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