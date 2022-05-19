140 صحفياً هندياً: استهداف أبو عاقلة نتاج لبيئة ترتكز على الإفلات من العقاب

رام الله - دنيا الوطنوجه 140 من كبار الصحفيين الهنديين رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدين ان استهدافها يأتي نتاجا لبيئة تم انشاؤها عمدا وترتكز على الإفلات من العقاب.وقال الصحفيون: "نكتب إليكم للتعبير عن إدانتنا الشديدة لمقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برصاصة في رأسها، ما يؤكد مرة أخرى عدم قدرة حكومتكم على قبول الصحافة المستقلة التي تقول الحقيقة، وقد تم استهدافها رغم أنها كانت ترتدي خوذة وسترة واقية مكتوب عليها عبارة صحافة بشكل واضح، وكانت متواجدة إلى جانب صحفيين آخرين".وأضاف الصحفيون: "كما نشعر بالدهشة لأنه على الرغم من الإدانة العالمية، تم توجيه الشرطة مرة أخرى لوقف موكب جنازتها ولجأوا إلى العنف عندما حاول الفلسطينيون المضي قدمًا، مع تسجيل مقاطع فيديو للهجوم الوحشي على حاملي النعش الذين كادوا يسقطون النعش إلى جانب ضرب وركل المشيعين".وطالبوا بفتح تحقيق شفاف من قبل سلطة مستقلة لضمان تحقيق العدالة، وإيقاف المزيد من الهجمات المستهدفة بالقتل.