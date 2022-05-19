هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير بركات آخذ بالاستقرار لكنه بحاجة لرعاية صحية حثيثة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونقلا عن محاميها فواز الشلودي، أن الوضع الصحي للمعتقل مراد بركات (28 عاما) من مدينة القدس، آخذ بالاستقرار بشكل تدريجي لكنه بحاجة الى رعاية صحية حثيثة.وأوضحت الهيئة، أن الأسير بركات كان قد تعرض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، وعلى إثرها أصيب بإصابات بالغة وخطيرة في منطقة البطن.وتابعت الهيئة أن الأسير أجريت له عدة عمليات بعد أن تم نقله إلى مستشفى "تشعاري تصيدق" حيث مكث فيها 30 يوم بشكل متواصل ليقتادوه بعد ذلك الى ما يسمى عيادة "سجن الرملة" حيث ما زال يقبع هناك.وأضافت أن الأسير بركات يتلقى مضادات حيوية، ولا يزال يضع كيس بول وكيس براز وكيس لإخراج الدم الفاسد، وبين حين وآخر يتم نقله الى مستشفيات مدنية لإجراء فحوصات .ويشار الى أن عدد الاسرى داخل عيادة سجن الرملة بلغ ثمانية عشر أسيرا ما بين مرضى يقبعون بشكل دائم داخل العيادة ومصابين جرى نقلهم حديثا اليها بالاضافة الى اسيرين يقومان بمساعدة زملائهم الاسرى المرضى في تلبية احتياجاتهم .