شاهد: وزارة الثقافة تطلق أغنية "فلسطين بلادي" للفنانة الفلسطينية صفاء سلطان





وأوضحت أن هذا العمل في مضمونه وتصويره يعكس التراث والفولكلور الفلسطيني ويتحدث عن الوجع الفلسطيني في الغربة واللجوء وتحت الاحتلال، وشكرت الفنانة سلطان وزارة الثقافة على اهتمامها برعاية الأعمال الوطنية الفلسطينية، ودعم الفنانين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.



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رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية أغنية عن حق العودة في الذكرى 74 للنكبة، للفنانة الفلسطينية صفاء سلطان بعنوان فلسطين بلادي، من كلمات الشاعر رامي اليوسف، وألحان وتوزيع طوني سابا وإخراج وائل عز الدين، وبالتعاون مع شركة "RedRose".ويأتي إنتاج هذا العمل في سياق مجموعة من الأعمال الفنية التي أنتجت ويجري إنتاجها مع فنانين فلسطينيين، بهدف دعم الاغنية الوطنية ونشر الفولكلور الفلسطيني، ورفد المشهد الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني الوطني بمواد تحمل رسالة شعبنا المناضل في فلسطين ومخيمات الشتات في الذكرى 74 للنكبة، لا سيما في ظل تواصل المجازر والانتهاكات الإسرائيلية اليومية، حيث تأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة الأغاني الوطنية التي تهدف للحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني.بدورها قالت الفنانة الفلسطينية صفاء سلطان انها تحمل فلسطين في قلبها دائماً وتحرص على انتاج أعمال تضيء على القضية الفلسطينية.