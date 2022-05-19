"المرور" تكشف عن عدة إغلاقات في شوارع مدينة غزة





رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأشارت إلى أن هناك إغلاقاً جزئياً لـ (للجهة الشرقية) من شارع الرشيد مفترق النابلسي، لوجود أعمال إزالة لعمارة "العكة".كما أشارت إلى إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من مفترق "الثورة" حتى مفترق "بالميرا"، بالإضافة إلى إغلاق مفترق "بالميرا".ولفتت "المرور" إن شارع الوحدة (الجهة الشمالية والجنوبية) مغلق، من مفترق سعيد العاص حتى مفترق "بالميرا" من تاريخ التاسع من آيار/مايو حتى 23 من نفس الشهر لمدة 15 عاماً.