جيش الاحتلال: تفعيل الإنذارات بالجليل نتيجة إطلاق صواريخ اعتراضية عن طريق الخطأ

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، جاء نتيجة إطلاق صواريخ اعتراضية عن طريق الخطأ.

‏‎وأكد بأنه "لم تخرق أي مسيرة معادية المجال الجوي".





يأتي ذلك بعد وقت قصير من سماع انفجارات أعقبت انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق من الجليل، شمال أراضي عام 48.





وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت صباح اليوم الخميس، بأن الجيش أسقط مسيرة تابعة لـ (حزب الله) في المناطق الشمالية على الحدود مع لبنان.