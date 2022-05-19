ملك الأردن: الفراغ الذي ستتركه روسيا في سوريا "ستملؤه إيران ووكلاؤها"

وشدد العاهل الأردني بشأن رؤيته لمستقبل العمل العربي المشترك ودور الأردن بالمنطقة، وجهود محاربة الإرهاب، على أنه "لطالما كان هناك عمل عربي مشترك، وتنسيق ضد تهديد داعش وأماكن وجوده بالمنطقة".





وأكد على أهمية اتباع نهج شمولي للتعامل مع التحديات المختلفة المتزامنة، مشيراً إلى دور "مبادرة اجتماعات العقبة" وتوسع نطاقها لتشمل دول أميركا الجنوبية واللاتينية.

رام الله - دنيا الوطنأكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، أن الفراغ الذي ستتركه روسيا في سوريا "ستملؤه إيران ووكلاؤها"، مشيراً إلى أن "الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة".ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن تصريحات العاهل الأردني كانت لمعهد "هوفر" الأميركي، مشدداً على أن "الأردن أمام تصعيد محتمل على حدوده مع سوريا"،وأشار العاهل الأردني، إلى جهود بعض الدول العربية في التواصل مع طهران قائلا: "نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءاً من انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم للأمام، لكن لدينا تحديات أمنية".