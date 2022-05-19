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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 12 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مدينة الخليل، وهم الشاب صفوت إبراهيم النتشة (20 عاما) والتوأم أحمد ومحمود يسري العويوي، ومحمد حمدي العويوي، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة من المدينة، ومخيم عين بيت الماء، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم شواهنة من منزله في رفيديا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فتى وشابين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بان قوات الاحتلال اعتقلت مهدي أحمد توفيق (18 عاما)، وابن عمه توفيق علي توفيق (16 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، ومحمد خالد حسين موسى (18 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، أربعة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت: نسيم حسني البرغوثي (28 عاما)، ومجدي منير الريماوي (34 عاما)، وأحمد خالد الريماوي (29 عاما)، وبلال الريماوي (18 عاما).

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، قريتي الطيبة وزبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وكثفت من تواجدها العسكري جنوب وغرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: سمير ومنير أحمد جرادات وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطيبة، وشنت حملات تفتيش وتمشيط أطلقت خلالها قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، وكفيرت، ورمانة، وتعنك، وعانين، جنوب وغرب المدينة.

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