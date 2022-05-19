"تدفع ثمن أخطاء السلطة".. الرجوب يعلق على خسارة فتح بانتخابات جامعة بيرزيت



وأردف الرجوب: "فتح تثبت إيمانها المطلق بأن الديمقراطية والانتخابات هي خيار استراتيجي.. نحترم هذه النتائج والشبيبة الفتحاوية ستتعاون مع المجلس الجديد".



رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مساء الأربعاء، أنه "لا يجب أن تدفع حركة فتح ثمن أخطاء السلطة".جاء ذلك في أول رد فعل من أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على فوز الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس، بانتخابات جامعة بيرزيت.وفازت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، مساء أمس الأربعاء، بانتخابات مجلس طلاب جامعة بيرزيت، حيث حصلت على مجموع 5068 صوتًا، يليها كتلة الشهيد ياسر عرفات على مجموع 3379.وعلّق الرجوب في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) بأن حركة فتح: "ستقوم بمحاسبة ذاتية وتستخلص العبر والدروس" مشيراً إلى أنها "تدفع ثمن أخطاء السلطة".وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إن "بعض الفتحاويين لديهم غضب وإحباط وهذا حقهم"، مؤكداً بأن اللجنة المركزية ستعمل على المراجعة والدراسة واستخلاص العبر".وشدد على أن استخلاص العبر لن يكون على حساب الخيار الديمقراطي وحرية الرأي"، مشيراً إلى أنه "كان لدينا مؤشرات بأن الحركة الإسلامية ستكسب".