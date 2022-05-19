أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-16 29-21 29-14 بيت لحم 27-16 29-21 29-14 رام الله والبيرة 26-15 28-20 28-13 طولكرم 29-18 31-22 31-17 نابلس 28-16 30-21 30-15 قلقيلية 29-18 31-22 31-17 جنين 30-17 32-22 32-16 سلفيت 27-16 29-21 29-14 طوباس 31-18 33-22 33-17 روابي 28-16 30-21 30-15 الخليل 26-15 28-20 28-13 غزه 28-19 29-22 29-18 أريحا 36-21 38-25 38-20 خانيونس 28-19 29-22 29-18 الأغوار الشمالية 34-19 36-23 36-18 رفح 29-18 30-21 30-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبيا الى حار نهارا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام حارا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام حارا نهارا لطيفا ليلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا ومغبرا أحيانا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: