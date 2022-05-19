كيف تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة؟

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، أن الوزارة ماضية في استعداداتها لإجراء امتحان الثانوية العامة حسب الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد في موعدها وفق الإجراءات المعمول بها بما يحافظ على جودة الامتحان.وقال عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن": "نحن واثقون بأن جميع العاملين بالامتحان سيقومون بواجبهم على أكمل وجه، سواء من أعده أو من سيراقب عليه أو من سيكلف بتصحيحه وذلك لكونه امتحان وطني يعقد كل عام خدمة للطلبة ويمكنهم بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المحلي والعربي والدولي".وأضاف:" سيتقدم هذا العام نحو 87 ألف طالب وطالبة، أنجزت المرحلة الأولى من خلال الامتحان العملي لنحو 3000 طالب وطالبة في المحافظات كافة، والامتحان سيعقد في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس والخارج انطلاقا من السابع من حزيران/يونيو من العام الجاري".وشدد على أن الوزارة جاهزية كاملة لعقد الامتحان مؤكداً بعدم وجود أي تأثير لإضراب المعلمين على سير امتحانات الثانوية العامة.وجدد دعوة وزارته لجميع المعلمين بالعودة الى العمل وتغليب مصلحة الطلبة مع الاحتفاظ والاقرار بحقوق المعلمين كافة وانصافهم، مقدماً الشكر للمعلمين العاملين والمشاركين في إنجاح هذا الامتحان.