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شؤون فلسطينية

الحلو يكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات أسعار الدواجن في القطاع

الحلو يكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات أسعار الدواجن في القطاع
توضيحية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رئيس نقابة مربي الدواجن، بغزة، مروان الحلو، اليوم الخميس، عن تسعيرة الدجاج المعمول بها هذه الأيام في القطاع، وهل توجد توقعات بانخفاض السعر الفترة المقبلة.

وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "التسعيرة المعمول بها حالياً هي 11 شيكل لكيلو الدجاج وهذا السعر للمواطن"، متوقعاً انخفاض سعر الكيلو لـ 10 شواكل خلال الشهرين المقبلين وذلك بسبب حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها القطاع.

وأضاف: "توصلنا مع وكيل وزارة الزراعة بغزة أيمن اليازوري لاتفاق حول إيقاف استيراد البيض المخصب عند بلوغه الحد الأقصى من الاستيراد وهو من 3 مليون بيضة إلى 3 مليون ونص، وبعد ذلك يحدث تدخل حكومي بهدف وقف استيراد البيض والاكتفاء".

وأوضح الحلو، أن القرار يأتي في إطار دعم المزارع الفلسطيني، من خلال وقف استيراد البيض المخصب عند استكفاء الكمية الشهرية المتعارف عليها بهدف عدم تدني أسعار الدواجن الذي يسبب تكبد مربي الدواجن لخسائر فادحة وذلك بسبب الزيادة في الإنتاج وعن حدود استهلاك السوق.

وتابع: "حاولنا نحن كنقابة مع الحكومة الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة بيننا على التسعيرة الحكومية التي تم فرضها مؤخراً على أسعار الدجاج في الأسواق، إلا أنه لم يتم التوصل لتفاهمات حول القضية".

وطالب الحلو، الحكومة بتنفيذ بعض الواجبات الملقاة على عاتقها وأن تباشر في تنفيذ خطة لحماية المزارعين أولاً قبل فرض أية قرارات لا تخدم مصالح مزارعينا وذلك من خلال قرارات حكومية محددة عبر القانون الأساسي الفلسطيني لضمان حماية المزارعين "مربي الدواجن" تحديداً.

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