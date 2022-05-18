"فايننشال تايمز": تركيا تعرقل التصويت بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو



وأضافت أنّ مسؤولاً تركياً قال إنّ بلاده لا تستبعد احتمالية انضمام الدولتين إلى الحلف، لافتاً إلى أنّ "ما نحن بحاجة إليه هو أن نكون فقط في الاتجاه نفسه والصفحة نفسها، في ما يتعلق بالتهديد الذي نواجهه".



وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعلن في وقت سابق اليوم، أنّ موافقة تركيا على توسّع حلف شمال الأطلسي متعلقة "بمدى احترام الدول الحلفاء لحساسيات تركيا المرتبطة بالأمن"، مضيفاً: "موقفنا من انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف واضح جداً، فهاتان الدولتان تقدّمان كل الدعم للإرهابيين رغم كل اتصالاتنا معهما".



ووضعت تركيا 3 شروط لانضمام البلدين إلى الناتو، وهي كالآتي: إنهاء دعمهما للجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية، وتقديم ضمانات أمنية واضحة، ورفع حظر التصدير إلى تركيا.



من جهته، أكّد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، أنّه يثق في قدرة حلف شمال الأطلسي على تجاوز اعتراض تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، قائلاً "أنا أعلم أنّ تركيا أعربت عن بعض الاعتراضات، وأثق بأنّ الناتو قادر على تجاوزها".



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع، بأنّ تركيا عرقلت، اليوم الأربعاء، بدء عملية النظر في طلب السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وذكرت الصحيفة أنّ سفراء الدول الأعضاء بحلف "الناتو"، التقوا اليوم الأربعاء، من أجل بدء مفاوضات انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، لافتةً إلى أنّ "أنقرة رفضت إجراء أي تصويت في هذا الشأن".وبحسب الصحيفة، تكون تركيا عرقلت بذلك القرار المبدئي لحلف "الناتو"، بالموافقة على طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف، وهو ما يثير شكوكاً حول آمال انضمام الدولتين إلى الحلف بسرعة، نقلا عن قناة الميادين.