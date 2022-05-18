عربي

​​​​​​​عشائر عربية وكردية في سوريا تعلن رفضها القاطع لقرار أعلنه أردوغان

​​​​​​​عشائر عربية وكردية في سوريا تعلن رفضها القاطع لقرار أعلنه أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
نددت العشائر العربية والكردية في مدينة الحسكة السورية بمشروع تركيا الجديد المتمثل ببناء "مساكن في المناطق المحتلة وتوطين اللاجئين السوريين فيها".

ونصبت العشائر العربية والكردية ومجلس سوريا الديمقراطية ومجالس مؤسسات الإدارة الذاتية خيمة اعتصام، أمام حديقة الخابور في حي تل حجر بمدينة الحسكة، تنديدا بما وصفته بأنه "مشروع دولة الاحتلال التركي الجديد بإنشاء مستوطنات في المناطق المحتلة وتوطين اللاجئين السوريين فيها".

وقالت العشائر في بيان: "إننا شيوخ ووجهاء العشائر وممثلو المكونات في الجزيرة السورية، في الوقت الذي نتطلع فيه للعيش بحرية وكرامة ومحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والأمان في مناطقنا، والمساعي الجادة لإيجاد حل سياسي لأزمة البلاد، تقوم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بتصعيد خطير وسياسات ممنهجة ضد الشعب السوري، من خلال استهداف الأهالي الآمنين بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة"، وفق ما ذكرت روسيا اليوم.

تابع البيان إن "هدف المحتل التركي من بث الخوف والرعب وتهجير الأهالي من قراهم ومدنهم، هو استكمال المشروع العثماني الاستيطاني وإحداث التغيير الديمغرافي من خلال بناء المستوطنات في الأراضي السورية المحتلة"، مشددا على "أننا ندين ونستنكر الصمت الدولي حيال ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من سياسات ممنهجة في الأراضي السورية والمنطقة".

وطالب وجهاء مقاطعة الحسكة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"إيقاف هذه السياسات والاعتداءات الهادفة إلى إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة"، كما طالبوا الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بـ"اتخاذ موقف حيال ما تقوم به دولة قطر والكويت من دعم وتمويل بناء المستوطنات في الأراضي السورية المحتلة".

أخبار ذات صلة

السيد نصر الله: الجمهور وفّر شبكة الأمان للمقاومة في الانتخابات.. ولا أغلبية في البرلمان

السيد نصر الله: الجمهور وفّر شبكة الأمان للمقاومة في الانتخابات.. ولا أغلبية في البرلمان

سعد الحريري: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد

سعد الحريري: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

المغرب يلغي شرط الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

المغرب يلغي شرط الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية

الجزائر تدعو الأطراف الليبية لتجنب التصعيد والتوجه للانتخابات

الجزائر تدعو الأطراف الليبية لتجنب التصعيد والتوجه للانتخابات

الشيخ محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. ونسأل الله التوفيق

الشيخ محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. ونسأل الله التوفيق

سوريا.. قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

سوريا.. قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف المصري: دعوات المستوطنين لهدم قبة الصخرة استفزاز للمسلمين وعنصرية مقيتة

وزير الأوقاف المصري: دعوات المستوطنين لهدم قبة الصخرة استفزاز للمسلمين وعنصرية مقيتة

بكيرات: دعوات هدم قبة الصخرة استهداف لهويتنا واعتداء على تراثنا

بكيرات: دعوات هدم قبة الصخرة استهداف لهويتنا واعتداء على تراثنا

فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم العالي

فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم العالي

أبو بكر ينقل رسالة الحركة الأسيرة لقطاع المعلمين والمؤسسات الرسمية

أبو بكر ينقل رسالة الحركة الأسيرة لقطاع المعلمين والمؤسسات الرسمية

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية

هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية

هيئة الأسرى تكشف تطورات الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد أبو صبرة

هيئة الأسرى تكشف تطورات الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد أبو صبرة

منوعات

صور: آخر ظهور لدنيا بطمة..الكثير من الفوتشوب والتجميل

صور: آخر ظهور لدنيا بطمة..الكثير من الفوتشوب والتجميل

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

طوني عيسى يداعب طفلته الرضيعة في فيديو طريف

طوني عيسى يداعب طفلته الرضيعة في فيديو طريف

يحيى الفخراني يهين الحجاب ويصفه بالمخجل

يحيى الفخراني يهين الحجاب ويصفه بالمخجل

بعد أن احتفلت بعيد ميلادها..مقتل الفنانة الهندية شاهانا على يد زوجها

بعد أن احتفلت بعيد ميلادها..مقتل الفنانة الهندية شاهانا على يد زوجها

شبيهة نادين نجيم (فاطمة الأنصاري) تعتزل وسائل التواصل الاجتماعي

شبيهة نادين نجيم (فاطمة الأنصاري) تعتزل وسائل التواصل الاجتماعي

تجاوزت الـ50..سوزان نجم الدين في إطلالة شبابية

تجاوزت الـ50..سوزان نجم الدين في إطلالة شبابية

شاهد: حفل زفاف من عالم الأحلام والخيال للإعلامية لين أبو شعر في المالديف

شاهد: حفل زفاف من عالم الأحلام والخيال للإعلامية لين أبو شعر في المالديف

شاهد: مذيعة (MBC3) أصالة كامل في إطلالة جريئة وتغير جذري في ملامحها

شاهد: مذيعة (MBC3) أصالة كامل في إطلالة جريئة وتغير جذري في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

عربي

السيد نصر الله: الجمهور وفّر شبكة الأمان للمقاومة في الانتخابات.. ولا أغلبية في البرلمان

السيد نصر الله: الجمهور وفّر شبكة الأمان للمقاومة في الانتخابات.. ولا أغلبية في البرلمان

​​​​​​​عشائر عربية وكردية في سوريا تعلن رفضها القاطع لقرار أعلنه أردوغان

​​​​​​​عشائر عربية وكردية في سوريا تعلن رفضها القاطع لقرار أعلنه أردوغان

سعد الحريري: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد

سعد الحريري: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل