شؤون فلسطينية

أبو بكر ينقل رسالة الحركة الأسيرة لقطاع المعلمين والمؤسسات الرسمية

أبو بكر ينقل رسالة الحركة الأسيرة لقطاع المعلمين والمؤسسات الرسمية
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر عن أمنياته لإيجاد حل لقضية إضراب معلمي المدارس الحكومية سريعاً، لتجنب الآثار السلبية التي قد تطال طلابنا وطالباتنا جراء تعطل العملية التعليمية.

ونقل أبو بكر رسالة الحركة الأسيرة وعلى وجه الخصوص أسرى حركة فتح، لقطاع المعلمين والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، والذين يطالبون فيها بالعمل الجاد لخلق مساحة حقيقية من الحوار المسؤول، الذي من خلاله قد يصل الجميع لحلول إيجابية حقيقية، يكون المستفيد منها الكل الفلسطيني.

وبين أبو بكر أن رسالة الأسرى خاطبت المعلمين الذين لهم الفضل الكامل على عموم الشعب الفلسطيني، فلولاهم لما كان لدينا القدرة على بناء مؤسساتنا الوطنية والنهوض بها، وذلك من خلال الأجيال المتلاحقة التي تثبت كل يوم تمسكها بحق هذا الشعب بالحرية والاستقلال، مشيرة في الوقت ذاته إلى الحصار المالي والضائقة الحقيقية التي تعاني منها الموازنة العامة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والناتجة عن القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، والمساعي الإسرائيلية الضاغطة على الدول المانحة لوقف دعمها المادي والمالي لدولة فلسطين.

وقال أبو بكر"الرسالة واضحة وتحمل ضمير وصوت الأسرى لكي نبذل كل ما في وسعنا جميعاً من معلمين ورئاسة وزراء ووزارة تربية وتعليم واتحاد معلمين وكافة المؤسسات والقطاعات الوطنية والرسمية والأهلية، وأن نسعى جاهدين لعلاج هذه القضية التي ندفع ثمنها كل يوم".

وأكد أبو بكر إيمانه التام بأن كل الأطراف ذات العلاقة في هذه القضية يتألمون على عدم استمرارية العملية التعليمية لطلاب وطالبات المدارس الحكومية، ويدرك الجميع المخاطر الحقيقية بذلك، ويأملون التوصل إلى اتفاق حقيقي ومرضي للجميع.

وتوجه أبو بكر بالشكر الجزيل لكافة أسرانا وأسيراتنا الأبطال، الذين يحرصون دوماً على متابعة كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية، ويشاركون شعبهم كل الأحداث والتفاصيل والمستجدات، فهذه الشريحة المناضلة لها مكانها ومكانتها لدى أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته.

أخبار ذات صلة

بكيرات: دعوات هدم قبة الصخرة استهداف لهويتنا واعتداء على تراثنا

بكيرات: دعوات هدم قبة الصخرة استهداف لهويتنا واعتداء على تراثنا

فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم العالي

فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم العالي

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

أول تعليق من حماس على فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة بيرزيت

أول تعليق من حماس على فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة بيرزيت

وزارة الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسبب اكتشاف الفيروسات في مياه المجاري

وزارة الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسبب اكتشاف الفيروسات في مياه المجاري

بلدية غزة تواصل العمل في مشروع صيانة وتطوير حسبة السمك

بلدية غزة تواصل العمل في مشروع صيانة وتطوير حسبة السمك

كتلة الوفاء الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلاب جامعة بيرزيت

كتلة الوفاء الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلاب جامعة بيرزيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: دعوات هدم قبة الصخرة استهداف لهويتنا واعتداء على تراثنا

بكيرات: دعوات هدم قبة الصخرة استهداف لهويتنا واعتداء على تراثنا

فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم العالي

فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم العالي

أبو بكر ينقل رسالة الحركة الأسيرة لقطاع المعلمين والمؤسسات الرسمية

أبو بكر ينقل رسالة الحركة الأسيرة لقطاع المعلمين والمؤسسات الرسمية

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية

هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية

هيئة الأسرى تكشف تطورات الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد أبو صبرة

هيئة الأسرى تكشف تطورات الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد أبو صبرة

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: النتائج أظهرت خلو عينات الأندومي من أي سموم فطرية

"الاقتصاد" بغزة: النتائج أظهرت خلو عينات الأندومي من أي سموم فطرية

منوعات

صور: آخر ظهور لدنيا بطمة..الكثير من الفوتشوب والتجميل

صور: آخر ظهور لدنيا بطمة..الكثير من الفوتشوب والتجميل

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

طوني عيسى يداعب طفلته الرضيعة في فيديو طريف

طوني عيسى يداعب طفلته الرضيعة في فيديو طريف

يحيى الفخراني يهين الحجاب ويصفه بالمخجل

يحيى الفخراني يهين الحجاب ويصفه بالمخجل

بعد أن احتفلت بعيد ميلادها..مقتل الفنانة الهندية شاهانا على يد زوجها

بعد أن احتفلت بعيد ميلادها..مقتل الفنانة الهندية شاهانا على يد زوجها

شبيهة نادين نجيم (فاطمة الأنصاري) تعتزل وسائل التواصل الاجتماعي

شبيهة نادين نجيم (فاطمة الأنصاري) تعتزل وسائل التواصل الاجتماعي

تجاوزت الـ50..سوزان نجم الدين في إطلالة شبابية

تجاوزت الـ50..سوزان نجم الدين في إطلالة شبابية

شاهد: حفل زفاف من عالم الأحلام والخيال للإعلامية لين أبو شعر في المالديف

شاهد: حفل زفاف من عالم الأحلام والخيال للإعلامية لين أبو شعر في المالديف

شاهد: مذيعة (MBC3) أصالة كامل في إطلالة جريئة وتغير جذري في ملامحها

شاهد: مذيعة (MBC3) أصالة كامل في إطلالة جريئة وتغير جذري في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

عربي

سعد الحريري: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد

سعد الحريري: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

المغرب يلغي شرط الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

المغرب يلغي شرط الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية