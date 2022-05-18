شؤون فلسطينية

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس

سيادة حنا: لا يحق للسلطات الاحتلالية أن تقوم بتجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم: " كما توحد المقدسيون والفلسطينيون بكافة اطيافهم وطوائفهم في وداع شهيدتنا البطلة شيرين ابو عاقلة هكذا توحدوا ايضا في وداع شهيد القدس وليد الشريف".

أضاف حنا: "وكما اعتدي على جنازة الشهيدة شيرين ابو عاقلة هكذا اعتدي ايضا على جنازة الشهيد وليد الشريف وهذا ما حدث في وداع عدد من الشهداء أيضا".

وواصل: "المسيحيون والمسلمون معا يكرمون شهداءهم ولا يحق لسلطات الاحتلال اطلاقا ان تعتدي على المشيعيين الذين يكرمون موتاهم كما انه لا يحق للاحتلال ان يمنع الفلسطينيين من ان يرفعوا الراية الفلسطينية".

وأردف: "السلطات الاحتلالية يستفزها العلم الفلسطيني في القدس كثيرا وهذه علامة ضعف وليست علامة قوة والفلسطينيون يحق لهم ان يرفعوا علمهم الوطني ولا يحق للسلطات الاحتلالية الغاشمة ان تعتدي بالضرب وان تقوم باعتقال كل من يرفع العلم الفلسطيني بحجج واهية غير مقبولة وغير مبررة".

وتابع: "أقول لكافة المنظمات الحقوقية في العالم ولكل اولئك الذين يدافعون عن حقوق الانسان بأن التفتوا الى القدس واهلها ويجب ان يكون هنالك موقف واضح منكم تجاه ما تعرضت له جنازة الشهيدة شيرين وغيرها من جنازات الشهداء وكذلك اعتقال الشباب الذين رفعوا الراية الفلسطينية".

وذكر: "إن تجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس هو عمل غير قانوني وغير انساني وغير حضاري وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني فقبل عدة اسابيع عندما اقامت ما يسمى ببلدية القدس احتفالا " للاكلات العالمية " في باب الخليل رُفعت اعلام عشرات الدول في القدس فبأي حق يرفعون اعلام دول عالمية ويحرمون الفلسطيني من ان يرفع علمه".

وأردف: "ان هذه مسألة في غاية الخطورة فتجريم رفع العلم الفلسطيني في اي مناسبة وطنية او في وداع الشهداء انما يعتبر عملا عدوانيا عنصريا يستهدف الفلسطينيين وعلى المنظمات الحقوقية في عالمنا ان ترفض هذه السياسات وان تقوم بدورها المأمول في ردع الاحتلال".

وتابع: "لكن ريثما تتبدل وتتغير السياسات العالمية حول هذه المسائل فإن الفلسطينيين لن ينتظروا اي قرار من اي جهة اممية في هذا العالم وهم مستمرون في رفع رايتهم الفلسطينية حتى وان استفزت الاحتلال وهم مستمرون في تكريم شهداءهم والدفاع عن قدسهم ومقدساتهم".

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