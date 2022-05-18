وزارة الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسبب اكتشاف الفيروسات في مياه المجاري



وقال حجيجية في حديث لإذاعة صوت فلسطين: "لم تسجل أية إصابات في فلسطين بهذا الفيروس حتى اللحظة".



وبين حجيجية أن حملة التطعيم تشهد إقبالا كبيرًا منذ انطلاقها وأنها ستقتصر في الوقت الحالي على محافظتي القدس وبيت لحم على أن يتم متابعة نشاط الفيروس في المحافظات كافة.

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة ضياء حجيجية، اليوم الأربعاء، أن حملة التطعيم التي انطلقت منذ يومين في محافظتي القدس وبيت لحم ضد شلل الأطفال، جاءت بسبب اكتشاف بعض الفيروسات في مياه المجاري التي تمر عبر وادي النار وتسجيل بعض الإصابات بهذا الفيروس في إسرائيل والدول المجاورة.