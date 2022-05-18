شؤون فلسطينية

بلدية غزة تواصل العمل في مشروع صيانة وتطوير حسبة السمك

بلدية غزة تواصل العمل في مشروع صيانة وتطوير حسبة السمك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بلدية غزة أن نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتطوير سوق الدلالة وحسبة السمك على شاطئ بحر غزة وصلت لنحو 87 %، مشيرةً إلى أن الأعمال تتواصل لإنجاز المشروع خلال شهر تموز/ يوليو القادم.

وذكرت البلدية أنه تم إنشاء معرش معدني بمساحة إجمالية بلغت نحو 1000 متر مربع في منطقة سوق الدلالة خلف الحسبة مباشرة وعلى شاطئ البحر؛ وذلك بهدف استخدامه لبيع وتجارة الأسماك وحماية تجار الأسماك من أشعة الشمس في فصل الصيف ومياه الأمطار في فصل الشتاء.

وأضافت أنه: "تم أيضاً إنشاء معرش جديد في الحسبة بمساحة إجمالية بلغت نحو 180 مترا مربعاً لبيع الأسماك للمواطنين، كما تم صيانة الساحة الداخلية للحسبة وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وصيانة أبواب المحال في الحسبة وتنفيذ أعمال عزل للمبنى لحمايته من الرطوبة".

وأضافت أن: "الأعمال شملت أيضاً صب أرضية الحسبة بالخرسانة، وتنفيذ أعمال قصارة ودهان للمبنى من الخارج، وتنفيذ أعمال بلاط، وتركيب يافطة على مبنى الحسبة، موضحةً أنه سيتم توريد وتركيب 15 وحدة تبريد للمحلات في الحسبة بهدف استخدامها في حفظ الأسماك لاسيما في فصل الصيف".

وبينت أن تكلفة المشروع بلغت نحو 257 ألف دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بتعاون وإشراف مشترك بين الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، وبلدية غزة، وتنفيذ شركة حسونة للمقاولات.

ولفتت البلدية أن المشروع يهدف لصيانة مبنى الحسبة وتوفير مكان صحي لبيع الأسماك في المدينة، وتطوير الحسبة وسوق الدلالة للصيادين.

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