إيران تعلن توقيع 13 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات مع كوبا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي عن إبرام 13 اتفاقيّة تعاون في شتّى المجالات بين كوبا وإيران، معتبراً أن هذه الخطوة هي امتداد للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعات الصّحة، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحديثة.وأشار عين اللهي إلى تاريخ التعاون الطبّي بين البلدين، والذي بدأ مع إنتاج لقاح مضاد المضاد للوباء الكبدي B، وصولاً العمل على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.وقال: "تم خلال الاجتماع الـ18 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، توقيع 13 وثيقة ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف المجالات، والتي سيكون لها دور بارز في تنشيط الأجواء الاقتصادية والثقافية والتجارية بين البلدين"، بحسب قناة الميادين.وشدد عين اللهي على نجاح إيران وكوبا في السيطرة على جائحة كورونا رغم الحصار الظالم المفروض على البلدين، في حين لم تنجح الدّول الأوروبيّة وأميركا من تحقيق نجاحٍ مماثل.وأشار إلى أن الاجتماع الـ18 للجان المشتركة من البلدين المختصّة بالتعاون الاقتصادي، سيحقق منجزاتٍ جيدة في القطاعات المالية والتجارية والصحية والعلاجية والشؤون البنكية والطاقة والنفط والزراعة والرياضة والطرق والعلوم والمناجم.على أن يعقد الاجتماع الـ19 في هافانا في العام المقبل 2023 حسبما صرّح مساعد رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس، وقال:"ينبغي العمل من الآن على تنظيم خطة منسجمة للاجتماعات المقبلة للجنة المشتركة كي تكون قابلة للتنفيذ حتى العام 2026".وأكّد كابريساس أن البلدين يكتنزان طاقاتٍ قادرة على انجاز الخطط طويلة الأمد لغاية عام 2050، حيث تم الاتفاق على قسمٍ منها في الاجتماع الـ18.وعبر كابريساس عن سروره بالزيارة الإيرانية للبلاد مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.