"إسرائيل" تسلّم خدمات الطوارئ في أوكرانيا خوذاً وسترات واقية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنّها سلّمت 2000 خوذة و500 سترة واقية لخدمات الطوارئ والمنظمات المدنية في أوكرانيا.وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الشهر الماضي، إنّه سيوافق على تسليم الخوذات والسترات، ما يشير إلى تحوّل في موقف "إسرائيل" بشأن توفير مثل هذه المعدات. ويأتي هذا عقب طلب أوكرانيا تزويدها بإمدادات، نقلا عن قناة الميادين.ودانت "إسرائيل" العملية العسكرية الروسية، لكنها تخشى من توتر العلاقات بشكل كبير مع موسكو، ما قد يؤثر في عملياتها في سوريا.وسبق أن عبّرت أوكرانيا عن إحباطها من رفض "إسرائيل" تقديم ما تعتبره مساعدة دفاعية ضد روسيا.وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، في 4 أيار/ مايو، بأنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من حكومة الاحتلال الإسرائيلي دراسة إمكانية توسيع مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا.وفي 25 نيسان/ أبريل، علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على مقاطع فيديو رائجة في وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاركة إسرائيليين في القتال، إلى جانب القوات الأوكرانية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ "مقاطع فيديو من مناطق غابات غير معروفة، أظهرت مشاركة عدة إسرائيليين في القتال مع القوات الأوكرانية، وتوجيههم رسالة شكر إلى إسرائيل والشعب اليهودي، لدعم جهودهم لصد القوات الروسية".وفي 20 نيسان/ أبريل، علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على إعلان "إسرائيل" أنّها "ستساعد أوكرانيا عبر آلاف الخوذ والدروع"، وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "هذا الأمر جاء بعد الكثير من التوسّل الأوكراني"، لافتةً إلى أنّ "الشحنة لن تذهب لأغراض قتالية على الأقل".