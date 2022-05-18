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دولي

روسيا تطرد دبلوماسيين فرنسيين من موسكو

روسيا تطرد دبلوماسيين فرنسيين من موسكو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين لدى موسكو، رداً على إجراء مماثل اتخذته باريس ضد دبلوماسيين روس.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّها "استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي لإبلاغه بإجراءات جوابية، رداً على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وفي بداية أبريل/نيسان الماضي، طردت باريس نحو 30 دبلوماسياً روسياً، بذريعة أنّ ممارساتهم "تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا".

وفي وقت لاحق، أعلنت باريس 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس، بأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا يزال يحاول بطريقة ما التحدث عن الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد، أنا متأكد من أنّهم لن يسمحوا له بذلك".

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنّ فرنسا ستلبي احتياجات أوكرانيا من المعدات الدفاعية كافة، وذلك لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنّ ماكرون أكّد لزيلينسكي "عزمه على الاستجابة لجميع طلبات الدعم التي أعربت عنها أوكرانيا، ولا سيما في ما يتعلق بالمعدات الدفاعية والوقود والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي والمالي".

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