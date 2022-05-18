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شؤون فلسطينية

طالع "قرارات متابعة العمل الحكومي" بغزة في جلستها الأسبوعية

طالع "قرارات متابعة العمل الحكومي" بغزة في جلستها الأسبوعية
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أشادت متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء" بجماهير الشعبن الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ومناصري القضية الفلسطينية، الذين أحيوا الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة بمئات الفعاليات في عموم الأراضي الفلسطينية، ومختلف عواصم العالم.

وأكدت اللجنة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء: "أن هذه الفعاليات والمشاركة الواسعة فيها، دليل إضافي على تجذر الارتباط بالقدس وفلسطين وأهميتها على مستوى التفاعل الشعبي عالميا، كما حيت اللجنة هبة المرابطين بالأقصى والقدس في وجه شرطة الاحتلال خلال اعتدائها على جنازتي الصحفية شيرين ابو عاقلة شهيدة الواجب المهني، والشهيد وليد الشريف الملقب بدرع الأقصى".

وناقشت اللجنة في جلستها عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واطلعت على خطة عمل المؤسسات الحكومية استعدادا لموسم الصيف، كما اعتمدت محضر اجتماع لجنة الشؤون الإدارية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

- تكليف وزارة المالية بصـرف كشف جديد من طلبات الصرف من المستحقات المعتمدة لأغراض الزواج وأغراض زراعة أطفال الأنابيب.

- صرف مكافآت امتحان الشامل يوم الخميس 19/5/2022م.

- تخصيص مبلغ مالي وصرفه عبر وزارة المالية، لدعم كلية العلوم والتكنولوجيا الحكومية.

- تکلیف مجلس إدارة صندوق النفقة بإعداد خطة منهجیة شاملة حول تفعیل عمل صندوق النفقة.

- اعتماد توصيات الدراسـة الخاصـة بمعالجة ملف الموظفين الأكاديميين في الجامعات والكليات الحكومية.

- إقرار الخطة التشغيلية والموازنة المالية لمشروع القيادة الأسرية.

- اعتماد اللائحة الناظمة لعمل مراكز فحص صهاريج البترول والغاز المسال.

- المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة للنظر في تعديلات لائحة الصلح الجزائي.

- تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية لتنظيم وتنسيق العمل في ملف الخدمات الطبية.

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