هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية





وأشاد رئيس الحركة بسير العملية الانتخابية بيسر وسلاسة رغم صعوبة الأوضاع التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الديمقراطي الكبير يكشف مدى الوعي الديمقراطي والسياسي للشعب اللبناني الشقيق، ويؤكد ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي في لبنان، ويعزز وجه لبنان التاريخي المتسم بالحرية والديمقراطية، ويجدد الحياة السياسية فيه.





وأعرب هنية عن تطلعه أن يُسهم المجلس الجديد في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إقرار القوانين والتشريعات التي تمنحه الحقوق الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا حق العمل والتملك، متمنيًا أن يمنح الله لبنان دوام التقدم والازدهار، ووحدة الكلمة والصف، حتى تحقيق آماله وطموحاته، والوصول إلى بر الأمان والاستقرار.



رام الله - دنيا الوطنبعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى كلٍ من رئيس الجمهورية اللبنانية العميد ميشال عون، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة إنجاز لبنان الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي وتشكيل مجلس نيابي جديد.