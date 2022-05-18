"المرور" بغزة تعلن وفاة طفل دهسًا برفح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الأربعاء، عن وفاة طفل دهسًا بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.وأوضحت المرور: "أن الطفل مؤمن يوسف الهمص عامان ونصف سكان حي الجنينة، وصل مستشفى النجار جثة هامدة نتيجة صدمه من قبل مركبة من نوع "فلوكس واجن"، قرب مول العرب بمحافظة رفح".وأفادت شرطة المرور أن المركبة كان يقودها السائق "ع. ب " 33 عامًا سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة.وأشارت شرطة المرور إلى أنها أوقفت سائق المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث؛ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.