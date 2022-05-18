تمر عبر باب العمود.. الاحتلال يقرر إقامة مسيرة الأعلام أواخر الشهر الحالي





وأضاف: أن المسيرة "ستمر عبر باب العمود، نحو حائط البراق عبر الحي الإسلامي".











رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إقامة مسيرة الأعلام المقررة في 29 من آيار/مايو، مثل المعتاد بالسنوات السابقة حيث تمر عبر باب العمود، نحو حائط البراق عبر الحي الإسلامي.ووفق ما نقل موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، فإن "بعد تقييم الوضع برئاسة وزير الأمن الداخلي ومفتش شرطة شبتاي، تقرر أن مسيرة الأعلام هذا العام في (يوم القدس) ستقام كما كان معتادًا في السنوات السابقة".