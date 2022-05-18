قوى وفعاليات ومؤسسات طولكرم تطالب باستعادة جثمان الشهيد سيف أبو لبدة





وطالبت الفصائل، بالعمل على استرداد جثمان الشهيد سيف حفظي أبو لبدة، من سكان مخيم نور شمس، والذي ارتقى شهيداً بنيران الاحتلال على مفرق بلدة عرابة في الأول من رمضان، الموافق 2 نيسان/ إبريل 2022 والذي ما يزال محتجزاً جثمانه لدى قوات الاحتلال.



وتوجهت الفعاليات لمكتب الارتباط المدني الفلسطيني في محافظة طولكرم والتقت بمديره العام نصر مفلح، وطالبته بتكثيف الجهود لضمان استراد جثمان الشهيد ليتم دفنه بشكل لائق بين أهله وذويه احتراماً لمكانة الشهداء.



رام الله - دنيا الوطنقدمت فصائل العمل الوطني ونادي الأسير الفلسطيني والتجمع الوطني لأسر الشهداء وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وفعاليات ومؤسسات محافظة طولكرم مذكرة للارتباط المدني الفلسطيني.