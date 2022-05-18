متخذاً عدة قرارات.. وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، اليوم الاثنين، وذلك بحضور أمين سر المجلس م. فاتن تمراز، واعضاء المجلس من وكلاء الوزرات والجهات ذات العلاقة.قرر المجلس الموافقة على المشاريع التالية ووضعها موضع التنفيذ ومنها مخطط هيكلي لبلدة صانور بمحافظة جنين، وكذلك التعديلات التنظيمية في التجمعات التالية: الديوك، وعطارة، وأريحا، ونابلس، وبيتا، بالإضافة إلى مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع لغاية الإفراز في الطيبة، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات الخفيفة لاقامة مصنع محارم في حجة، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في النويعمة، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في نصف اجبيل.ووافق المجلس على طلبات استئناف ومنح تسهيلات لغاية ترخيص ابنية وذلك في التجمعات التالية:خربة أبو فلاح، وكوبر، وتل، والبيرة، وسردا، وعراق بورين، وبيتا، وقوصين، وبرقين، واريحا.ومنح المجلس موافقة اولية لمشروع هيكلي تفصيلي بتنظيم الاستعمال الى منطقة صناعية لغاية صناعات انشائية تحويلية في سفارين.وشكل المجلس لجان فرعية لاعادة الدراسة لعدة مشاريع وطلبات وذلك في التجمعات التالية: نابلس، ومردة، وكفل حارس، والفندقومية، واريحا، والعوجا، وبيت لحم.وكلف المجلس اللجنة الإقليمية بإيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في جفنا للاعتراضات، كما وعدل المجلس قرارات سابقة في التوسعة التنظيمية لكل من رام الله، وبيتونيا، ورد المجلس طلبات لمنح موافقة أولية وطلبات استئناف، ومنح تسهيلات في التجمعات التالية: دير شرف، وعنبتا، وأريحا.وأجل المجلس النظر بعدة طلبات منح موافقة أولية وطلبات استئناف ومنح تسهيلات في التجمعات التالية: دير شرف، وعنبتا، واريحا، كما وأجل المجلس النظر بعدة طلبات لحين استكمال الإجراءات وذلك في التجمعات التالية: بورين، واريحا.واخيرا قرر المجلس بإعادة ايداع مشروع تعديل تنظيمي إلى مرافق سياحية لغاية اقامة صالة افراح للاعتراضات.