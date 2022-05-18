شؤون فلسطينية

"التشريعي" بغزة يقر عددًا من مشاريع القوانين بقراءات مختلفة

"التشريعي" بغزة يقر عددًا من مشاريع القوانين بقراءات مختلفة
التشريعي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لإقرار عدد من مشاريع القوانين بقراءات مختلفة.

وأقر المجلس التشريعي مشروع قانون معدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008 بالقراءة الثانية، والتي طورت القانون خاصة فيما يتعلق بحقوق القضاة العسكريين.

كما وأقر مشروع قانون تنمية أموال الوقف والمقدم من لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية والقانونية بالمجلس بالمناقشة العامة، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني الناظم للأموال الوقفية بما يتناسب مع التطورات والمستجدات، ليكون شاملًا، كما أنه يحصن الأموال الوقفية، وتجريم التعدي عليها.

هذا وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (1) لسنة 2008، والمقدم للمجلس من لجنتي شؤون اللاجئين والقانونية بالمناقشة العامة.

وأوضحت اللجنتان أن مشروع القانون يكتسب أهمية في إطار تأطير دور اللجان الشعبية للمخيمات في الإشراف على المخيمات وإدارة شؤونها والحفاظ على كينونتها، وتأمين مظلة قانونية لعملها، وذلك دون الإخلال بالمهام المناطة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأقر المجلس قانون معدل لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000، بالمناقشة العامة، حيث سيعمل مشروع القانون على الحد الجرائم المرورية وحوادث السير التي زادت مؤخرًا بسبب عدم ردع المخالفات المطبقة على المخالفين، والتي مضى على بعضها 20 عامًا.

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