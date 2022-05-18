عائلة نزار بنات: سنتوجه للقضاء الدولي لفتح قضايا ضد السلطة مهما كان المستوى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت عائلة الراحل الناشط نزار بنات، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التوجه للقضاء الدولي لفتح قضايا ضد السلطة الفلسطينية مهما كان المستوى.وقالت عائلة بنات: "كما سنتوجه للقضاء المدني، وسنقوم بمحاكمة المؤسسة العسكرية، وسيتم قريباً رفع قضية في المحاكم المدنية ضد كل من يتحمل المسؤولية في هذه الجريمة".وبدوره، أوضح محامي العائلة، في مؤتمر صحفي، أن بعض الموقوفين المتهمين بقتل الناشط نزار بنات مُنحوا إجازة وأُطلق سراحهم خلال الأيام الماضية.ومن جهتها، قررت الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات، الانسحاب من المحاكمة وعدم المشاركة في جلساتها؛ لعدم جديتها في إحقاق العدالة المطلوبة.وكان الناشط نزار بنات، لقي مصرعه في 26 حزيران/ يونيو 2021، بعد ساعات قليلة من اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، فيما تتهم عائلته أجهزة أمن السلطة بقتله.