أول تعليق من حماس على دعوات منظمات متطرفة لهدم قبة الصخرة



وقالت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم، إن "دعوة رئيس منظمة "لاهافا" الصهيونية، لقطعان المستوطنين بهدم قبَّة الصخرة المشرَّفة وبناء هيكلهم المزعوم، في يوم ما يُسمّى "توحيد القدس" الموافق الأحد 29 أيار/ مايو، تعدُّ استفزازاً مباشراً لمشاعر شعبنا وأمَّتنا، وتصعيداً خطيراً ضدَّ هُويتنا وقيمنا ومقدساتنا".



وحمّلت (حماس) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الدعوة.



ودعت خلال البيان الشعب الفلسطيني إلى "الحشد والرّباط وشدّ الرّحال إلى الأقصى المبارك، والتصدّي بكل قوّة، وتصعيد المواجهة ضدّ الاحتلال ومخططاته التهويدية الخطيرة".



كما ودعت الأمة من قادة ومنظماتٍ وشعوباً، إلى "تحمّل مسؤولياتها التاريخية في حماية الأقصى، والتحرّك الجاد لمنع التدنيس والعبث بقبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين، ومسرى الرّسول".



وطالب حركة (حماس)، المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته "بتجريم ومنع تلك الاقتحامات التي سيكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة".









رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دعوة منظمة (لاهافا) الصهيونية للمستوطنين بهدم قبة الصخرة تصعيدًا خطيرًا ضد المقدسات والقيم الفلسطينية.