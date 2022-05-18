سلامة: 23 وزير خارجية أوروبي طالبوا بضرورة استئناف الدعم المالي لفلسطين

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، إسطفان سلامة، أن دولة فلسطين ستقدم خلال الأسابيع القادمة حزمة مشاريع تنموية وحيوية إلى بنك الاستثمار الأوروبي لتمويلها.





وأوضح في مقابلة ضمن برنامج (في الصميم) عبر إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن بنك الاستثمار الأوروبي افتتح مقراً له في دولة فلسطين تأكيداً على الأهمية التي يوليها لفلسطين، وتشجيع الاستثمار في مجالات كالطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.





وشدد سلامة على أهمية منصة الاستثمار الفلسطينية الأوروبية لدعم الاقتصاد الفلسطيني حيث تعمل خمسة بنوك استثمار أوروبية، بقيمة نصف مليار يورو عبر البنوك الفلسطينية.





وأوضح سلامة، أن تلك البنوك تعمل على توفير قروض ميسرة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة، أهمها الطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أنه تم استثمار نحو 100 مليون يورو حتى الآن.





وبشأن استئناف الاتحاد الأوروبي دعمه المالي لخزينة دولة فلسطين، أوضح سلامة أن 23 من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي طالبوا الأسبوع الماضي بضرورة استئناف الدعم المالي بالسرعة الممكنة دون شروط، مضيفاً أن الموقف الأوروبي الإيجابي جاء بجهود جماعية فلسطينية ونامل اتخاذ قرار نهائي من المفوضية الأوروبية بعودة المساعدات قريبا.





وأشار سلامة إلى أننا "نعمل مع الإدارة الأمريكية لإيجاد طرق بديلة لتوفير الدعم المالي غير مباشر الى خزينة الحكومة الفلسطينية بسبب قوانين الكونغرس الأميركي التي تحظر توفير دعم مباشر لمؤسسات السلطة الوطنية".

رام الله - دنيا الوطن