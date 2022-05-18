أونروا تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن ملف إعمار غزة وقيمة التبرع الأوروبي الأخير

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام

أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة عدنان أبو حسنة، آخر جهودهم في إطار ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وتعويض المتضررين خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع في شهر أيار/ مايو 2021.وقال أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "تم الانتهاء من ملف 7061 بيت من البيوت التي أُصيبت بأضرار مختلفة"، موضحاً أن 473 عائلة عادوا إلى بيوتهم بعدما كانت غير صالحة للسكن.وأضاف: "هناك حوالي 715 بيت معظمها تدمير كلي ولحتى اللحظة مستمرين بهذا الملف، بحيث بدأت عملية إعادة الإعمار لـ 170 بيت عقب استلامهم الأموال"، مؤكداً أن العملية ستسير بوتيرة أسرع خلال الأيام المقبلة.وتابع أبو حسنة: "سندفع بدل إيجار للفترة من شهر أيار/ مايو لشهر آب/ أغسطس 2022 لأكثر من 600 عائلة تقريباً".وحول دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة (أونروا)، صرح أنه يوجد تمويل متعدد السنوات من قبل الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين 2022- 2024، لمساعدة ميزانية البرامج التي تقوم عليها (أونروا) خاصة المنتظمة "قطاعي التعليم والصحة"، بحوالي 246 مليون يورو أي ما يعادل 256 مليون دولار.كما وكشف أبو حسنة أن هناك زيادة بقيمة 15 مليون يورو لميزانية عام 2022 وبهذا تصل قيمة التبرع إلى 261 مليون يورو، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي هو متبرع ثابت ومهم جداً لحياة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وأن هذا التمويل المتعدد السنوات دليل على ذلك.