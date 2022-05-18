بلدية غزة: توقف محطة تحلية مياه البحر شمال غزة وجاري العمل على إصلاح الخلل





وقالت في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): إن توقف عمل المحطة جاء بعد حدوث خلل فني طارئ، ما سيؤدي إلى تذبذب وصول المياه في مناطق عديدة وتأثر خدمة توصيل المياه إلى منازل المواطنين سلباً.







وأضافت بلدية غزة، أنه جاري العمل حاليًا على صيانة الخلل بأسرع وقت ممكن، ومن المتوقع إعادة تشغيل المحطة الساعة الثالثة عصرًا.

والمناطق التي ستتأثر من التوقف، شارع خليل الوزير المعروف بـ"اللبابيدي"، ومحيط مقبرة الشيخ رضوان، وأجزاء من حي النصر ومخيم الشاطئ ومنطقة أبو علبة وشارع الجسر في حي الشيخ رضوان.

رام الله - دنيا الوطنأعربت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، عن أسفها، من توقف عمل محطة تحلية مياه البحر شمال مدينة غزة بشكل كامل.