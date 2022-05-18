فيديو.. شركة سياحة بغزة: تكلفة فريضة الحج هذا العام قد تصل لـ 3000 دينار













خاص دنيا الوطن- هاني الإمامقال مسؤول ملف الحج والعمرة لدى شركة مشتهى للسياحة والسفر بغزة، عيسى المدهون: إن "مبلغ 1500 دينار كرسوم لموسم الحج هي دفعة أولى لإثبات جدية الحاج للحج هذا العام".وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن "طبيعة الأسعار الخاصة بالحج هذا العام لم تحدد بشكل كامل وأن الدفعة الثانية ستكون شاملة للمبلغ المتبقي من رسوم الحج"، موضحاً أن التكلفة النهائية قد تصل إلى 3000- 3100 دينار.وتابع: "مع العلم أن تكلفة الحج عام 2019 كانت 2700 دينار، وسبب الغلاء هذا الموسم ترجع لسبب غلاء الأسعار عالمياً وخصوصية قطاع غزة وارتباطها بمعابر أخرى، بالإضافة لتكلفة حجز الفنادق سواء كانت قريبة أو بعيدة عن الحرم".وأردف المدهون: "حتى اللحظة الأسماء المرشحة للحج هذا الموسم هي من باقي قرعة 2013، الأمر الذي له تأثير كبير لأننا لم نعمل أي قرعات جديدة"، آملاً أن موسم 2023 يشهد تعديلات وإجراء قرعات من جديد.وحول قرار منع ما فوق (65 عاماً) من الخروج للحج، شدد على أنه قرار صعب وغير صائب، خاصة وأنه خلال فترة العمرة كان الأمر مفتوحاً حتى سن (80 عاماً)، ولا يوجد تخصيص لسن أو تقييد له، مؤكداً أن حصة قطاع غزة للحج هذا العام غير مناسبة عقب انقطاع مدة سنتين.