شؤون فلسطينية

العمصي لـ "دنيا الوطن": 90 ألف مُسجل لتصاريح العمل بالداخل حتى اللحظة

العمصي لـ "دنيا الوطن": 90 ألف مُسجل لتصاريح العمل بالداخل حتى اللحظة
عمال فلسطينيون
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الأربعاء، عن عدد المسجلين لتصاريح العمل في الداخل، عبر موقع وزارة العمل الالكتروني.

وقال العمصي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "عدد المسجلين لتصاريح العمل بلغ 90 ألفاً حتى اللحظة"، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس صعوبة الحال في قطاع غزة وحجم المعاناة الكبير الذي يعيشه العامل الفلسطيني.

وتوقع أنه خلال الأسابيع المقبلة قد يصدر عدداً جديداً من تصاريح العمل في الداخل، وذلك عقب تعطل إصداره بسبب تطورات الأوضاع الميدانية في شهر رمضان الماضي.

وأفاد العمصي، بأن باب التسجيل لتصاريح العمل لا زال مفتوحاً عبر موقع الوزارة الالكتروني وفق شروط وضوابط مُعلن عنها مسبقاً، وأهمها: أن يكون متزوجاً، فوق سن الـ 26 عاماً، ليس لديه مصدر دخل، وألا يكون عليه منع أمني.

أخبار ذات صلة

فيديو.. شركة سياحة بغزة: تكلفة فريضة الحج هذا العام قد تصل لـ 3000 دينار

فيديو.. شركة سياحة بغزة: تكلفة فريضة الحج هذا العام قد تصل لـ 3000 دينار

غزة: &#34;الكهرباء&#34; تكشف لدنيا الوطن تفاصيل جديدة حول العدادات الذكية مسبقة الدفع

غزة: "الكهرباء" تكشف لدنيا الوطن تفاصيل جديدة حول العدادات الذكية مسبقة الدفع

الرئاسة الفلسطينية: السياسة الإسرائيلية التصعيدية بحق شعبنا تعمل على تفجير الأوضاع

الرئاسة الفلسطينية: السياسة الإسرائيلية التصعيدية بحق شعبنا تعمل على تفجير الأوضاع

أبو مذكور: العام المقبل سيشهد قرعةً جديدة للراغبين بالحج

أبو مذكور: العام المقبل سيشهد قرعةً جديدة للراغبين بالحج

بحرية الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها صوب الصيادين في بحر شمال غزة

بحرية الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها صوب الصيادين في بحر شمال غزة

&#34;الخارجية&#34;: ننظر بخطورة بالغة لدعوات هدم قبة الصخرة ونطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته

"الخارجية": ننظر بخطورة بالغة لدعوات هدم قبة الصخرة ونطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في خمسة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في خمسة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

النونو يكشف عن رسالة وجّهها هنيّة للدول العربية بشأن عودة الاحتلال لسياسية الاغتيالات

النونو يكشف عن رسالة وجّهها هنيّة للدول العربية بشأن عودة الاحتلال لسياسية الاغتيالات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجموعة بنك فلسطين تكشف أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري

مجموعة بنك فلسطين تكشف أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري

بدء الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

بدء الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

الاتصالات الفلسطينية توزع 52.65 مليون دينار أردني أرباحاً على المساهمين

الاتصالات الفلسطينية توزع 52.65 مليون دينار أردني أرباحاً على المساهمين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

العملات: انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار

طقس فلسطين: أجواء حارة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً

طقس فلسطين: أجواء حارة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً

منوعات

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

طوني عيسى يداعب طفلته الرضيعة في فيديو طريف

طوني عيسى يداعب طفلته الرضيعة في فيديو طريف

يحيى الفخراني يهين الحجاب ويصفه بالمخجل

يحيى الفخراني يهين الحجاب ويصفه بالمخجل

بعد أن احتفلت بعيد ميلادها..مقتل الفنانة الهندية شاهانا على يد زوجها

بعد أن احتفلت بعيد ميلادها..مقتل الفنانة الهندية شاهانا على يد زوجها

شبيهة نادين نجيم (فاطمة الأنصاري) تعتزل وسائل التواصل الاجتماعي

شبيهة نادين نجيم (فاطمة الأنصاري) تعتزل وسائل التواصل الاجتماعي

تجاوزت الـ50..سوزان نجم الدين في إطلالة شبابية

تجاوزت الـ50..سوزان نجم الدين في إطلالة شبابية

شاهد: حفل زفاف من عالم الأحلام والخيال للإعلامية لين أبو شعر في المالديف

شاهد: حفل زفاف من عالم الأحلام والخيال للإعلامية لين أبو شعر في المالديف

شاهد: مذيعة (MBC3) أصالة كامل في إطلالة جريئة وتغير جذري في ملامحها

شاهد: مذيعة (MBC3) أصالة كامل في إطلالة جريئة وتغير جذري في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

شاهد: شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير.. وردة فعله صادمة

شاهد: شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير.. وردة فعله صادمة

عربي

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

المغرب يلغي شرط الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

المغرب يلغي شرط الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية

الجزائر تدعو الأطراف الليبية لتجنب التصعيد والتوجه للانتخابات

الجزائر تدعو الأطراف الليبية لتجنب التصعيد والتوجه للانتخابات