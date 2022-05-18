العمصي لـ "دنيا الوطن": 90 ألف مُسجل لتصاريح العمل بالداخل حتى اللحظة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الأربعاء، عن عدد المسجلين لتصاريح العمل في الداخل، عبر موقع وزارة العمل الالكتروني.وقال العمصي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "عدد المسجلين لتصاريح العمل بلغ 90 ألفاً حتى اللحظة"، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس صعوبة الحال في قطاع غزة وحجم المعاناة الكبير الذي يعيشه العامل الفلسطيني.وتوقع أنه خلال الأسابيع المقبلة قد يصدر عدداً جديداً من تصاريح العمل في الداخل، وذلك عقب تعطل إصداره بسبب تطورات الأوضاع الميدانية في شهر رمضان الماضي.وأفاد العمصي، بأن باب التسجيل لتصاريح العمل لا زال مفتوحاً عبر موقع الوزارة الالكتروني وفق شروط وضوابط مُعلن عنها مسبقاً، وأهمها: أن يكون متزوجاً، فوق سن الـ 26 عاماً، ليس لديه مصدر دخل، وألا يكون عليه منع أمني.