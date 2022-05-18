أبو مذكور: العام المقبل سيشهد قرعةً جديدة للراغبين بالحج

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام





وأوضح أبو مذكور، أن هناك عدة محددات للتسعيرة أهمها معرفتنا بكامل التكاليف المتعلقة بالسكن والخدمة والتأشيرة وبعد ذلك نستطيع الإعلان عن تسعيرة الحج النهائية، مبيناً أن "الأسماء التي ستخرج للحج هذا العام من باقي قرعة 2013".



وأكد، أن العام المقبل سيشهد إجراء قرعة جديدة للحج، بحيث سيتم الإعلان عنها للراغبين بالتسجيل عبر موقع الوزارة، وستكون وفق التمثيل النسبي لكافة محافظات قطاع غزة، كما ووفق العدد المطلوب من قبل السعودية.



وحول قرار السعودية بمنع الحجيج ما فوق سنة 65 من الحج، أفاد أبو مذكور، بأنه قرار جاء عقب تحديد المملكة العربية عدد الحجاج لهذا العام والذي قلّ مقارنةً بباقي السنوات الماضية، وبالتالي المنع جاء أيضاً بداعي الخوف من إصابتهم بفيروس كورونا.



ومن جهته، قال مسؤول ملف الحج والعمرة لدى شركة مشتهى للسياحة والسفر بغزة عيسى المدهون: إن "مبلغ 1500 دينار كرسوم لموسم الحج هي دفعة أولى لإثبات جدية الحاج للحج هذا العام".



وأضاف المدهون في حديث لـ "دنيا الوطن"، أن "طبيعة الأسعار الخاصة بالحج هذا العام لم تحدد بشكل كامل وأن الدفعة الثانية ستكون شاملة للمبلغ المتبقي من رسوم الحج"، موضحاً أن التكلفة النهائية قد تصل إلى 3000- 3100 دينار.



أوضح رئيس جمعية أصحاب مكاتب الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الاستعدادات التي يقومون بها لموسم الحج هذا العام 2022.وقال أبو مذكور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "هناك لجنة مشتركة من موظفي وزارة الأوقاف بقطاع غزة والضفة، ستتوجه خلال يومين إلى السعودية بهدف استئجار السكن للحجاج وتوقيع عقود مع وزارة الحج فيما يتعلق بالمواصلات وللتأمين الصحي".وتابع أنه "حتى اللحظة لا تحديد لتسعيرة الحج النهائية، وما تم دفعه للآن مبلغ 1500 دينار لإثبات مدى جدية الحاج للسفر وأداء مناسك الحج هذا العام".