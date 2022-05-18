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شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها صوب الصيادين في بحر شمال غزة

بحرية الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها صوب الصيادين في بحر شمال غزة
صيادون فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بإطلاق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة.

ووفق المصادر، فإن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر الواحة والسودانية شمال غرب غزة.

كما ولفتت إلى أن تلك الزوارق فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين واجبرتهم عنوة على مغادرة البحر.

والجدير ذكره، أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز وفتح خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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