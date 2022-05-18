"الخارجية": ننظر بخطورة بالغة لدعوات هدم قبة الصخرة ونطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته



كما أدانت الوزارة، دعواته لحشد أوسع مشاركة لاقتحامات المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، والبدء بتنفيذ مخطط استهداف قبة الصخرة حسب إدعائه.



واستنكرت أيضا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته كما حدث صباح هذا اليوم وأداء صلوات تلمودية وقيام عدد من الحاخامات بتقديم شروحات عن الهيكل المزعوم.



واعتبرت الوزارة أن دعوات رئيس لهافا الارهابية هي الوجه الآخر لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت التي أطلقها في الضفة الغربية المحتلة بالأمس، وهي أيضا إمعان إسرائيلي باستهداف المسجد الأقصى.



وأضافت: "الاحتلال يسعى لتكريس تقسيم الأقصى زمانيا ومن ثم تقسيمه مكانيا على طريق هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في إطار مخططات الاحتلال التهويدية للقدس وضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".



ويوم أمس، تجددت دعوات المستوطنين المتطرفين، للمشاركة في مسيرة الأعلام وفعاليات تهويد المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.



ودعا زعيم منظمة (لاهافا) المتطرفة بنتسي غوفشتاين المستوطنين، للمشاركة في مسيرة "الأعلام" السنوية المقررة نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، داخل البلدة القديمة في القدس.



وفي دعوة متطرفة، طالب غوفشتاين بهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها رئيس منظمة (لهافا) اليهودية الإرهابية بشأن هدم وتفكيك قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل المزعوم في باحات الأقصى.