النونو يكشف عن رسالة وجّهها هنيّة للدول العربية بشأن عودة الاحتلال لسياسية الاغتيالات





وتابع، "نبّه هنية إلى ما ينطوي على هذا النهج من ردود فعل كبيرة لا يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها".





وأنذر هنية خلال رسالته "بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته، وسيدفع العدو ثمنا ليس في الحسبان.





وأردف النونو، أن "رئيس الحركة دعا هذه الدول إلى نقل الرسالة للعدو، وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية".









رام الله - دنيا الوطنكشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، عن رسائل واضحة وجّهها هنية إلى العديد من القادة والدول في المنطقة.وقال النونو، خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس المكتب السياسي "حذر في الرسائل من استئناف العدو الصهيوني سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج".