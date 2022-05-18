"الخارجية": تصريحات واقتحامات بينيت دعوة للتصعيد والعنف واستخفاف بالإدانات الدولية لجرائم الاحتلال





وأضافت الخارجية: "كما وأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والشرعية الدولية وقراراتها"، معتبرةً أن اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، واثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي.





وتابعت: "بل وأن سياسات الحكومة الإسرائيلية المعلنة وخطواتها العملية عنصرية معادية للسلام وتهدف لتقويض أية فرصة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتخريب متعمد لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".





وأكملت الخارجية: "لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية "وبجميع الاسلحة" تحت شعار ما أسماه بينت (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينت من هم (الإرهابيون)".

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها زيارته بالأمس لمستعمرة (الكنا) وزيارته المشؤومة صباح هذا اليوم الأربعاء، لمستعمرة (كيدا) في شمال الضفة، في إصرار إسرائيلي رسمي على شرعنة وتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين.