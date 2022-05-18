مجموعة بنك فلسطين تكشف أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري





فيما زادت قيمة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.05% لتتجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 3.45 مليار دولار أمريكي من العام الماضي.





أما ودائع العملاء فقد زادت بنسبة 0.22 % لتبلغ 5.32 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 5.31 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام الماضي.



وفي ضوء البيانات المالية التي أفصحت عنها مجموعة بنك فلسطين، فقد زاد مجموع حقوق الملكية لتصل إلى 514.6 مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بلغ قدره 3.7% مقارنة مع 496.1 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2021.





فيما بلغ رأس المال المدفوع 217.4 مليون دولار أمريكي.



كما تجاوزت موجودات المجموعة في العام 2022 ما قيمته 6.48 مليار دولار أمريكي.وأظهرت النتائج المالية المجمعة لمجموعة بنك فلسطين والتي تم الإفصاح عنها لبورصة فلسطين ارتفاعاً في إجمالي الدخل بنسبة 15 % لتبلغ قيمتها 70.5 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام الحالي مقابل 61.5 مليون دولار أمريكي حققتها المجموعة في الفترة المقابلة لها من العام الماضي.