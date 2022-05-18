بدء الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنافتتحت، صباح اليوم الأربعاء، صناديق الاقتراع، أمام الطلبة لانتخابات ممثليهم في مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت، للعام الدراسي 2022-2023.وتتنافس خمس كتل طلابية على 51 مقعدا، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح، وكتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة حماس، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية التابع لحزب الشعب.ويصل عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع إلى حوالي 13.600 طالب وطالبة.وقالت جامعة بيرزيت في بيان سابق، إن هذه الانتخابات تحظى باهتمام شعبي واجتماعي وسياسي واسع، نظرا لانقطاعها لمدة عامين بسبب (كورونا).وأضافت أنها تحرص على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنويا، كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية.وشهدت الجامعة، أمس، مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، أبرزت تنافسا شديدا بين كتلة الشهيد ياسر وكتلة الوفاء الإسلامية، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.وتنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.