المغرب يلغي شرط الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة المغربية مساء أمس الثلاثاء أنها قررت إلغاء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) الخاص بفيروس كورونا من أجل الدخول إلى أراضي المملكة، وذلك بسبب "التحسن في الحالة الوبائية".وقالت الحكومة في بيان:" إنها قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا (بي.سي.آر) من أجل الدخول الى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد أضافت أنه يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.وسجل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتبقي الحكومة المغربية على حالة الطوارئ الصحية، مع تخفيف الإجراءات.