الداخلية بغزة: مناورة لرفع الجهوزية في التعامل مع حالات الطوارئ اليوم



وتابعت، سيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة، وانتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت تنفيذ المناورة.















رام الله - دنيا الوطنقالت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، إنها ستُجري مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ.ونوّهت الوزارة خلال تصريح صحفي، اليوم، أن المناورة ستبدأ عند الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء وتستمر لمدة ساعة واحدة.وأشارت إلى أن مسرح عملياتها سيكون في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة، حيث ستكون تلك المنطقة مغلقة بشكل كامل أمام المواطنين والمركبات أثناء تنفيذ المناورة.