المتطرف بن غفير ينوي تقديم مقترح ضد منفذي العمليات

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نية عضو الكنيست إيتمار بن غفير تقديم مقترح ضد منفذي العمليات في الضفة والداخل.ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن عضو الكنيست إيتمار بن غفير برفقة عضو الكنيست ماي جولان ينوي تقديم مقترح قانون "عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات" يوم الأحد المقبل للجنة الوزارية لشؤون التشريع.ويوم أمس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، قراراً لجيشه فيما يخص كيفية التعامل مع الفلسطينيين.وقال في تصريح صحفي له: إنه "يدعم الجيش وشرطة إسرائيل بشكل كامل في مساعيهما لاستهداف أي (إرهابي)، سواء في القدس، أو الضفة، أو في أي مكان آخر".