عاجل

  • الداخلية بغزة: كما سيتخلل المناورة انتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت التنفيذ

  • الداخلية بغزة: سيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة

  • الداخلية بغزة: ستكون منطقة مربع أنصار مغلقة بشكل كامل أمام المواطنين والمركبات أثناء تنفيذ المناورة

  • الداخلية بغزة: المناورة تستمر لمدة ساعة واحدة ويكون مسرح عملياتها في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة

  • الداخلية بغزة: مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ اليوم الأربعاء

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اعتقلات
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات طالت مدن مختلفة من الضفة الغربية 

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مواطنين من مخيم جنين، وبلدة اليامون غرب المدينة.

وذكرت المصادر، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصتها على عدد من اسطح المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أُسيد تركمان، بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط إندلاع مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ورّاد محمد سمودي، بعد اقتحامها بلدة اليامون ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية زبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، عرف من أصحابها: محمود سعيد جرادات ونجله ساهر، وقيس محمد خميس غزيِّل، وسامر محمد جرادات.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى خضر عبد الله (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة البالوع، وفتشته.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من قرية تل، جنوب غرب نابس.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفــا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل، واعتقلت الشاب محمد جهاد محمود يامين (18 عاما).

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية عقربا جنوب نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سلهب التميمي، من مدينة الخليل، والشاب ايمن ابو عرقوب من بلدة السموع جنوب المحافظة.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على بعض مداخل الخليل، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة: مناورة لرفع الجهوزية في التعامل مع حالات الطوارئ اليوم

الداخلية بغزة: مناورة لرفع الجهوزية في التعامل مع حالات الطوارئ اليوم

المتطرف بن غفير ينوي تقديم مقترح ضد منفذي العمليات

المتطرف بن غفير ينوي تقديم مقترح ضد منفذي العمليات

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

العملات: انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار

طقس فلسطين: أجواء حارة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً

طقس فلسطين: أجواء حارة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع وزير الخارجية الروسي في موسكو

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع وزير الخارجية الروسي في موسكو

إعلام الاحتلال: أميركا ستشارك الجيش الإسرائيلي في محاكاة هجوم على إيران

إعلام الاحتلال: أميركا ستشارك الجيش الإسرائيلي في محاكاة هجوم على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: أميركا ستشارك الجيش الإسرائيلي في محاكاة هجوم على إيران

إعلام الاحتلال: أميركا ستشارك الجيش الإسرائيلي في محاكاة هجوم على إيران

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في دورا القرع

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في دورا القرع

جرار: جنين صدّرت مشاهد المقاومة الباسلة رغم استهدافها المتواصل

جرار: جنين صدّرت مشاهد المقاومة الباسلة رغم استهدافها المتواصل

إصابة مواطن وطفلته في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

إصابة مواطن وطفلته في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

&#34;هندسة المتفجرات&#34; بغزة تُتلف &#34;400&#34; كيلو جرام من مخلفات الاحتلال

"هندسة المتفجرات" بغزة تُتلف "400" كيلو جرام من مخلفات الاحتلال

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف

"التعاون الإسلامي" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف

حسين الشيخ يزور موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس

حسين الشيخ يزور موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس

المالكي يجتمع بوفد أوروبي متعدد ترأسته ممثلة لوكسمبرج باللجنة السياسة والأمنية للاتحاد

المالكي يجتمع بوفد أوروبي متعدد ترأسته ممثلة لوكسمبرج باللجنة السياسة والأمنية للاتحاد

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

شاهد: ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتحلّق فوق المحيط الهندي

شاهد: شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير.. وردة فعله صادمة

شاهد: شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير.. وردة فعله صادمة

شاهد: الظهور الأول ليعقوب بو شهري بعد خروجه من السجن

شاهد: الظهور الأول ليعقوب بو شهري بعد خروجه من السجن

تعرفوا على هذه الفنانة الشهيرة التي خطفت أنظار معجبيها

تعرفوا على هذه الفنانة الشهيرة التي خطفت أنظار معجبيها

إختلافات كبيرة بين فيلم الهيبة والمسلسل تحدث ضجة كبيرة

إختلافات كبيرة بين فيلم الهيبة والمسلسل تحدث ضجة كبيرة

تعرف على السعر الخيالي الذي يتقاضاه أراس إينملي في حلقة واحدة من &#34;أتاتورك&#34;

تعرف على السعر الخيالي الذي يتقاضاه أراس إينملي في حلقة واحدة من "أتاتورك"

زياد برجي يتعرّض للنصب في كندا..هذه التفاصيل

زياد برجي يتعرّض للنصب في كندا..هذه التفاصيل

في أول ظهور رسمي..طليق أصالة في أحضان حبيبته التي تصغره بـ 35 عاماً

في أول ظهور رسمي..طليق أصالة في أحضان حبيبته التي تصغره بـ 35 عاماً

ابنة الفنانة قمر تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور لها..نسخة عن والدتها

ابنة الفنانة قمر تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور لها..نسخة عن والدتها

ميس حمدان بالحجاب..ما القصة؟

ميس حمدان بالحجاب..ما القصة؟

عربي

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية

أسرة مبارك تطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات مالية

الجزائر تدعو الأطراف الليبية لتجنب التصعيد والتوجه للانتخابات

الجزائر تدعو الأطراف الليبية لتجنب التصعيد والتوجه للانتخابات

الشيخ محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. ونسأل الله التوفيق

الشيخ محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. ونسأل الله التوفيق

سوريا.. قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

سوريا.. قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا