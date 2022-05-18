قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات طالت مدن مختلفة من الضفة الغربية



ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مواطنين من مخيم جنين، وبلدة اليامون غرب المدينة.



وذكرت المصادر، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصتها على عدد من اسطح المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أُسيد تركمان، بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط إندلاع مواجهات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ورّاد محمد سمودي، بعد اقتحامها بلدة اليامون ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية زبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، عرف من أصحابها: محمود سعيد جرادات ونجله ساهر، وقيس محمد خميس غزيِّل، وسامر محمد جرادات.



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى خضر عبد الله (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة البالوع، وفتشته.



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من قرية تل، جنوب غرب نابس.



وأفادت مصادر أمنية لــ"وفــا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل، واعتقلت الشاب محمد جهاد محمود يامين (18 عاما).



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية عقربا جنوب نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات.



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سلهب التميمي، من مدينة الخليل، والشاب ايمن ابو عرقوب من بلدة السموع جنوب المحافظة.



وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على بعض مداخل الخليل، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



رام الله - دنيا الوطن