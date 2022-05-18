الولايات المتحدة تعتبر قتلها مدنيين بسوريا لا يستوجب العقاب

رام الله - دنيا الوطناعتبرت الولايات المتحدة، أن قتلها عشرات المدنيين في الغارة الجوية التي نفذتها على بلدة الباغوز شمال شرقي سوريا، عام 2019، "ليست انتهاكا لقانون الحروب".جاء ذلك في تحقيق أشرف عليه قائد القوات البرية الأمريكية، الجنرال مايكل جاريت، حول الخسائر في صفوف المدنيين، جراء القصف الجوي الذي نفذته الولايات المتحدة، بذريعة دعم قوات "قسد" التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي" عمودها الفقري.وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد زعم جاريت في التقرير أن الهجوم تم تنفذيه "بما يتماشى مع قواعد الاشتباك"، وأنه لم يتم التوصل إلى وجود انتهاك لقانون الحروب.وردا على أسئلة الصحفيين حول عدم معاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصا، قال متحدث البنتاغون جون كيربي: "على الأقل نخرج أمامكم هنا ونتحدث عن الخسائر في صفوف المدنيين، لا يمكنكم سماع ذلك من وزارة الدفاع الروسية".وأضاف أنهم لا يسعون لشرعنة شيء عبر المقارنة مع روسيا، وذلك ردا على سؤال من مراسل الأناضول، حول جدوى الحديث عن خسائر المدنيين دون محاسبة المسؤولين، وفيما إذا كانت المقارنة مع ما ترتكبه روسيا في أوكرانيا محاولة لشرعنة مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال على يد الولايات المتحدة.وجدد كيربي الإشارة إلى أن التقرير خلص إلى "عدم وجود انتهاك لقانون الحروب، وأنه ما من داع لتحميل مسؤولية ما حدث على شخص ما بصورة فردية".كما لفت إلى أنهم حزينون على الضحايا، وأنهم قدموا اعتذرا بهذا الخصوص.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير، أن القوات الجوية الأمريكية نفذت غارة يوم 18 مارس/آذار 2019 على مخيم يضم عوائل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة "الباغوز" بمحافظة دير الزور، أدت إلى مصرع قرابة 70 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.