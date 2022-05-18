الشيخ محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. ونسأل الله التوفيق

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، فيما وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.



ويوم السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إن "الأمانة ثقيلة"، داعيا بالرحمة على أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وبحسب موقع (سكاي نيوزعربي) فقد نشر محمد بن زايد تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد.