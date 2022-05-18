طقس فلسطين: أجواء حارة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً







المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-14 27-16 29-21 بيت لحم 26-14 27-16 29-21 رام الله والبيرة 25-13 26-15 28-20 طولكرم 28-17 29-18 31-22 نابلس 27-15 28-16 30-21 قلقيلية 28-17 29-18 31-22 جنين 29-16 30-17 32-22 سلفيت 26-14 27-16 29-21 طوباس 30-17 31-18 33-22 روابي 27-15 28-16 30-21 الخليل 25-13 26-15 28-20 غزه 27-18 28-19 29-22 أريحا 35-20 36-21 38-25 خانيونس 27-18 28-19 29-22 الأغوار الشمالية 33-18 34-19 36-23 رفح 28-17 29-18 30-21

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة إلى السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا إلى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يكون الجو يوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام حارا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام حارا نهارا لطيفا ليلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.